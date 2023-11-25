Vergi ceza ve harçlara gelecek zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa 2024'te MTV'ye zam yapılacak. Peki, 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? 2024'te MTV yüzde kaç zamlanıyor, zamlanacak?

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? 2024'te MTV yüzde kaç zamlanıyor, zamlanacak?

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? 2024'te MTV yüzde kaç zamlanıyor, zamlanacak? İşte otomobil, minibüs, motosiklet gibi araçların zamlı MTV'si…

2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 58.46 olarak tespit edildi. Böylece 2024'te vergi, ceza ve harçlar bu oranda artırılacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) de artış bu oranda olacak.

2024'TE MTV YÜZDE KAÇ ZAMLANIYOR, ZAMLANACAK?

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçtiğimiz yıl MTV'nin yüzde 122.9'dan yüzde 61.5'e indirilmesi için kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENECEK?

Peki yüzde 58,46'lık orana göre hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı:

0-1300 motor

Matrahı 114 bin liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıkacak

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıkacak

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıkacak

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıkacak

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıkacak

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıkacak

1601-1800 cc

Matrahı 285.800'ü aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıkacak

Matrahı 285.800'ü aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıkacak

1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıkacak

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıkacak

2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıkacak

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıkacak

2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıkacak

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıkacak

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıkacak

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıkacak

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıkacak

7-11 YAŞ

0-1300 cc

2023 MTV: 826 Lira

2024 MTV: 1308 Lira

1301-1600 cc

2023 MTV: 1606 Lira

2024 MTV: 2544 Lira

1601-1800 cc

2023 MTV: 3003 Lira

2024 MTV: 4758 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2024 MTV: 4566 Lira

16 YAŞ VE YUKARISI

0-1300 cc

2023 MTV: 219 Lira

2024 MTV: 347 Lira

1301-1600 cc

2023 MTV: 436 Lira

2024 MTV: 690 Lira

MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL

MİNİBÜS TV ORANLARI

1-6 yaş arası: 2535 TL'den 4016 TL'ye çıkacak

7-15 yaş arası - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıkacak

16 yaş üstü - 817 TL'den 1294 TL'ye çıkacak

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV ORANLARI

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyele çıkmış durumda. Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici. İşte elektrikli araçlarda zamlı MTV ücretleri.

70 kW kadar 114.000 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 530 TL'den 839 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 369 TL'den 584 TL'ye çıkacak

70 kW kadar 114.000-199.700 TL

1-3 Yaş - 581 TL'den 920 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 407 TL'den 644 TL'ye çıkacak

70 kW kadar 199.700 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 636 TL'den 1007 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 444 TL'den 703 TL'ye çıkacak

71-85 kW 114.000 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 923 TL'den 1462 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 692 TL'den 1096 TL'ye çıkacak

71-85 kW 114.000-199.700 TL

1-3 Yaş - 1.015 TL'den 1608 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 762 TL'den 1207 TL'ye çıkacak

71-85 kW 199.700 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 1.109 TL'den 1757 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 831 TL'den 1316 TL'ye çıkacak

86-105 kW 285.800 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 1.794 TL'den 2842 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 1.403 TL'den 2223 TL'ye çıkacak

86-105 kW 285.800 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 1.957 TL'den 3101 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 1.531 TL'den 2426 TL'ye çıkacak

106-120 kW 285.800 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 2.827 TL'den 4479 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 2.177 TL'den 3449 TL'ye çıkacak

106-120 kW 285.800 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 3.084 TL'den 4886 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 2.377 TL'den 3766 TL'ye çıkacak

121-150 kW 356.900 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 4.242 TL'den 6721 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 3.079 TL'den 4878 TL'ye çıkacak

121-150 kW 356.900 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 4.628 TL'den 7333 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 3.359 TL'den 5322 TL'ye çıkacak

151-180 kW 714.300 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 5.914 TL'den 9371 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 5.145 TL'den 8152 TL'ye çıkacak

151-180 kW 714.300 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 6.453 TL'den 10225 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 5.613 TL'den 8894 TL'ye çıkacak

180-210 kW 714.300 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 9.005 TL'den 14269 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 8.105 TL'den 12843 TL'ye çıkacak

180-210 kW 714.300 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 9.827 TL'den 15571 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 8.842 TL'den 13060 TL'ye çıkacak

211-240 kW 1.143.000 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 14.163 TL'den 22.442 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 12.230 TL'den19.379 TL'ye çıkacak

211-240 kW 1.143.000 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 15.452 TL'den 24.485 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 13.341 TL'den 21.140 TL'ye çıkacak

241+ kW 1.357.700 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 23.181 TL'den 36.732 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 17.382 TL'den 27.543 TL'ye çıkacak

241+ kW 1.357.700 TL'yi aşan

1-3 Yaş - 25.287 TL'den 40.069 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 18.963 TL'den 30.048 TL'ye çıkacak