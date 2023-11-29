Alman otomobil markası Mercedes-Benz'in çok satılan otomobili E Serisi yenilendi. Tanıtımı yapılan otomobilin fiyat listesi ise en çok merak edilenler arasındaydı. Yeni E Serisi Türkiye'de satışa başladı ve fiyat listeleri yayınlandı. İşte tüm detaylarıyla 2024 Mercedes-Benz E Serisi fiyat listesi ve otomobilin özellikleri...

Alman otomobil markası Mercedes-Benz'in çok satılan otomobili E Serisi yenilendi. Tanıtımı yapılan otomobilin fiyat listesi ise en çok merak edilenler arasındaydı. Yeni E Serisi Türkiye'de satışa başladı ve fiyat listeleri yayınlandı. İşte tüm detaylarıyla 2024 Mercedes-Benz E Serisi fiyat listesi ve otomobilin özellikleri…

2024 Mercedes-Benz E Serisi fiyat listesi ve özellikleri!

Sevilen Alman otomobil markası Mercedes-Benz 2024 yılı için E Serisi'ni baştan aşağıya yeniledi. Hem aile otomobili hem makam aracı hem de günlük kullanımlar için tercih edilen E Serisi yenilenen yüzü ile sahneye çıktı. Merakla beklenen fiyat listesi ile sonunda paylaşıldı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan fiyat listesine ve otomobilin özelliklerine videoda değindi. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Dolu dolu bir otomobil olan E Serisi'nin önünde, arkasında, yanlarında kısacası her noktasında ayrı bir sensör ve kamera yer alıyor. Otomobil bu sensör ve kameraları sayesinde Attention Assist, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Park Paketi, Geri Görüş Kamerası ile Aktif Hız Sınırına Otomatik Uyarlama Yardımcısı gibi işlevlere sahip. Burada yer alan Attention Assist özelliği ise bir kamera sayesinde sürücünün yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı tespit ediliyor.

2024 Mercedes Benz E Serisi fiyat listesi!

Donanım ve motor Yakıt Hacim GüçŞanzıman Vergisiz Liste FiyatıÖTV Tahmini Tescil MasraflarıSatış Fiyatı Yeni E 180 Edition 1 Exclusive Benzin 1.496 cm3170 bg9G-TRONIC 1.951.667 TL% 804.400 TL4.220.000 TLYeni E 180 Edition 1 AMG Benzin1.496 cm3170 bg9G-TRONIC 2.002.593 TL% 804.400 TL4.330.000 TLYeni E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive Dizel1.993 cm3197 bg9G-TRONIC 1.963.900 TL% 1508.300 TL5.900.000 TLYeni E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG Dizel1.993 cm3197 bg9G-TRONIC 2.013.900 TL% 1508.300 TL6.050.000 TL

2024 Mercedes-Benz E-Serisi ile ilk karşılaşma!