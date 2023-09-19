2024 Memur zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı ocak ayında kaç TL olacak?

2024 yılında memurlar için zam oranı merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni yılda memurların maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağına dair detaylar gündemde. Peki, 2024 Memur zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı kaç TL?

Memur Zammı ne kadar olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından en düşük memur maaşı kaç TL sorusu araştırılmaktadır. 2024 yılında memur maaşına ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, 2024 Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ocak ayında kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ya yaklaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.