2024 memur maaşları ne kadar oldu? (%) Yeni zamlı memur maaşları ne kadar, kaç TL?

2024 memur maaşları ne kadar oldu? SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu. Peki, 2024 memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı yeni memur maaşları haberimizde!

2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Rakamların açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49.25 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir. İşte zamlı memur ve emekli maaşları...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.