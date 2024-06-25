2024 MasterChef CANLI İzle 25 Haziran! TV8 MasterChef HD İzleme Linki

TV8'in popüler yarışma programı Masterchef'in 2024 yılı canlı yayınına ulaşmak için arama yapılıyor. Masterchef'in HD kalitesindeki canlı yayınını izlemek isteyenler, güncel linki araştırıyor.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 2023 ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef geçtiğimiz yıl ekrana gelen bölümde eski yarışmacıların yer aldığı All Star ile ekrana gelmiş büyük ses getirmişti. Şampiyonların bir bir elendiği All Star'da finale kalan Tahsin ve Esra arasında Esra şampiyonluğu sırtlayan isim oldu.

MASTERCHEF HD CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

MasterChef'i TV8 platformlarından takip edebilirsiniz.