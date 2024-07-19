2024 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI | MasterChef ikinci turda ilk önlüğün sahibi kim oldu?

Masterchef'in yeni bölüm tanıtımı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, MasterChef ikinci turda ilk önlüğün sahibi kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Zeynep Hakan Onur Ümmühan Deniz

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

Kayısı ile en iyi tabağı çıkararak rakipleri geride bırakan ve kendi gurubunun ilk ana kadroya giren yarışmacısı Çağlar oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Masterchef'in 19 Temmuz Cuma günü bölümünün tanıtımı yayınlandı.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ TANITIMI İZLE

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?