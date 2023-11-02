LGS ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında gerçekleşecek LGS'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman olacak? İşte detaylar...

2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman olacak?

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavının 2024 tarihi araştırılmaktadır. Öğrenciler ve veliler, sınav tarihinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında 2024 Lgs'nin ne zaman yapılacağına dair detaylar sorgulatılıyor. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

2024 LGS NE ZAMAN?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, sürece ilişkin bilgiler verdi.