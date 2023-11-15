Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?

2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?

Lgs, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Merak edilenler arasında ise 2024 LGS ne zaman? LGS sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? soruları yer aldı.

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Tekin, "Soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, sürece ilişkin bilgiler verdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

frnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

Sözel Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız .

Sayısal Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız .

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız .

Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız .