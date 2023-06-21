Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2024 Kurban Bayramı, 15 Haziran 2024 Arefe (Cumartesi yarım gün), Bayram 16-17-18-19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba)