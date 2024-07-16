2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı?

Kpss Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. 2024 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. KPSS sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyorlar. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı?

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. GÜN NE ZAMAN?

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak. 2. Gün sınavı ise 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖABT 2024 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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