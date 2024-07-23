2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Kamu personeli adayları, KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS 2024 B Grubu sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından belirlenen sonuç takvimine göre, 2024 KPSS lisans sınavı, B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

2024 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarının 23 Ağustos Cuma günü açıklanması planlanmaktadır.

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr'dan öğrenebilirsiniz.

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