2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?
KPSS 2024 sınav sonuç tarihi kamu personeli adayları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek sınavı, geçtiğimiz hafta sonu 14 Temmuz Pazar günü yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre KPSS 2024 sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevaplarına haberin devamında bulabilirsiniz.
Kamu personeli adayları, KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS 2024 B Grubu sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından belirlenen sonuç takvimine göre, 2024 KPSS lisans sınavı, B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
2024 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarının 23 Ağustos Cuma günü açıklanması planlanmaktadır.
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr'dan öğrenebilirsiniz.
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