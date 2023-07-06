Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ne zaman, ne zaman yapılacak? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2024 KPSS ne zaman çalışmaya başlanmalı?

2024 Kpss'ye girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. Peki, 2024 KPSS ne zaman, ne zaman yapılacak? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2024 KPSS ne zaman çalışmaya başlanmalı? İşte detaylar…

2024 KPSS NE ZAMAN, NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 KPSS sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuşken gözler 2024'e çevrildi. Peki, 2024 KPSS ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na vatandaşlardan yoğun ilgi var. Her yıl binlerce kişi kamu personeli olabilmek için bilgilerini yarıştırıyor. KPSS 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023 (23.07.2023) tarihinde yapılacak. KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün sınavı 29 Temmuz 2023 (29.07.2023) tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün sınavı ise 30 Temmuz 2023 (30.07.2023) tarihinde yapılacaktır. Bu yılın son KPSS sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023 (06.08.2023) tarihinde olacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.