2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor?

2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS tercihleri başlama tarihi ne? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilirken adaylar tercih dönemini araştırmaya başladı. İşte 2024 KPSS Lisans tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde…

2024 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

1.5 milyon adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) merakla beklenen sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. 2024 KPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihi ve kılavuzu belli olduğunda sizlere aktarmış olacağız…