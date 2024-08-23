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2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor?

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KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başlama tarihi ne? Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 23 Ağustos (bugün) açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile 1.5 milyon memur adayı tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki 2024 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS tercihleri başlama tarihi ne? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilirken adaylar tercih dönemini araştırmaya başladı. İşte 2024 KPSS Lisans tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde…

2024 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

1.5 milyon adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) merakla beklenen sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. 2024 KPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihi ve kılavuzu belli olduğunda sizlere aktarmış olacağız…

2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Ösym KPSS Gündem Eğitim Genel Haberler

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