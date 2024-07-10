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2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır?

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2024 KPSS Lisans sınavına giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır sorusu adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Peki, KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır?

ÖSYM, 2024- Kpss Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek. 2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır?

KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 20 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak.

2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır?

KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024- Kpss Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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