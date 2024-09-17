2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta olduğu adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki, 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var ve 2024- Kpss DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularını yanıt aranıyor. KPSS DHBT sınavı ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…
2024-KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2024-KPSS DHBT sınavı, 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav saatine dikkat etmeli ve 10.15'te başlayacak olan sınav için en geç 10.00'da sınav binalarında bulunmaları gerekiyor.
2024-KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.