2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var ve 2024- Kpss DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularını yanıt aranıyor. KPSS DHBT sınavı ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…

2024-KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2024-KPSS DHBT sınavı, 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav saatine dikkat etmeli ve 10.15'te başlayacak olan sınav için en geç 10.00'da sınav binalarında bulunmaları gerekiyor.

2024-KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.