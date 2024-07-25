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2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS erken açıklanır mı? KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı!

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KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. 2024 KPSS ÖABT için ise geri sayım başladı. KPSS adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor ve gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ÖABT tarihi ve KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.

Kpss Alan Bilgisi sınavları gerçekleşti. 2024 KPSS ÖABT için ise geri sayım başladı. KPSS adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ÖABT tarihi ve KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS erken açıklanır mı? KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı!

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları - ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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