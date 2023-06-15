Tüm dünyanın takip ettiği 2024 UEFA Konferans Ligi Finali'nin nerede gerçekleşeceği gündem oldu. Peki, 2024 Konferans Ligi finali nerede? 2024 Avrupa Konferans Ligi finali nerede? 2024 Konferans Ligi takımları! 2024 Konferans Ligi kura çekimi! İşte detaylar…

2024 KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE?

2024 UEFA Konferans Ligi Finali, 2023-24 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak organizasyonun 3. finalidir. 2023-24 UEFA Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonundan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 184 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2022 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre: 1. ile 5. sıraya kadar olan ülkelerden bir takım, 6. ile 15. sıraya kadar olan liglerden iki takım, 16. ile 50. sıraya kadar olan liglerden üç takım, 51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım, 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 20 takım, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.

2024 KONFERANS LİGİ TAKIMLARI!

Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yapılan açıklamaya göre yeni sezon takvimi şöyle:

Konferans Ligi kura çekim tarihleri:

1. ön eleme turu: 20 Haziran 2023

2. ön eleme turu: 21 Haziran 2023

3. ön eleme turu: 24 Temmuz 2023

Play-off turu : 7 Ağustos 2023

Grup maçları : 1 Eylül 2023

Play-off maçları: 18 Aralık 2023

Son 16 turu : 23 Şubat 2024

Çeyrek ve yarı final: 15 Mart 2024

Konferans Ligi ön eleme takvimi:

1. ön eleme turu: 13-20 Temmuz 2023

2. ön eleme turu: 27 Temmuz - 3 Ağustos 2023

3. ön eleme turu: 10-17 Ağustos 2023

Play-off turu : 24-31 Ağustos 2023