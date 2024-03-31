2024 İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. İzmir'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Cemil Tugay, CHP'den Cemil Tugay ve İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım yarıştı. Peki, İzmir'de hangi parti, kim önde? İzmir'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

İZMİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Cemil Tugay, CHP'den Cemil Tugay ve İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE İZMİR'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Cemil Tugay, CHP'nin adayı Cemil Tugay ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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