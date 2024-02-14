2024 ilk cemre düştü mü? Cemre nereye düşüyor? Cemre düşmesi ne demek?

Cemre düşmesi, vatandaşlar arasında baharın gelişinin habercisi olarak biliniyor. Cemrenin bir hafta arayla suya, toprağa ve havaya düştüğüne inanılıyor. Üç cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Peki 2024 ilk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşer? Cemre düşmesi nedir? İşte detaylar…

İLK CEMRE 19-20 ŞUBAT'TA DÜŞECEK

Yüzyıllardır düşmesi ile birlikte havanın ısınmasına neden olduğuna inanılan cemre olayının ne zaman olacağı merak konusu. Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak sırayla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta gerçekleşecek. İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 6 Mart 2023 tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemre sonrasında ise baharın geldiğine inanılmakta.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK

Ateş ve kor anlamına gelen cemre, her yıl şubat ayının sonunda başlayarak 3 kez düşer. Önce havaya, ardından suya, sonrasında ise toprağa düştüğü kabul edilen cemre, baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda cemre düşmesinin bahar bayramı nevruzun yaklaştığını da gösteriyor. Cemre düşmesi ile birlikte hayvancılıkla uğraşanlar için otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine girildiğini anlatıyor.