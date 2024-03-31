2024 HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Hatay'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Hatay'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Hatay'dahangi parti, kim önde? Hatay'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

HATAY YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Öntürk, CHP'den Lütfü Savaş seçimi üst sıralarda tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE HATAY'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, CHP'nin adayı Lütfü Savaş kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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