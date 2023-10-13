2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği hac kuraları çekiliş tarihi araştırılıyor. 2024 yılı hac kuraları için çekiliş tarihinin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvuru bitti mi, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi açıklandı mı?

2024 yılı için hac kuraları ne zaman çekilecek araştırılmaktadır. Hac ön kayıt başvuru bitti mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Hac ön kayıt başvuru hakkında detaylar sorgulatılıyor. Hac kuraları, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre çekiliyor ve sonuçlar ilan ediliyor. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvuru bitti mi, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

HAC İBADETİNDE NELER YAPILIR?

Hac; Kâbe'nin yanı sıra diğer bazı kutsal yerlerin birlikte ziyaret edilmesi, umre ise sadece Kâbe ziyareti olarak tanımlanır. Hac; Kur'ân'da Hac Sûresi'nin 28. âyetinde Müslümanların çeşitli yararlar için Kutsal Ev'i ziyareti olarak tarif edilir. Mikat; hacca başlarken ihram giyilen, bitişinde de çıkartılan, Harem hudutlarını belirleyen yerlere denir. Hacda Kâbe ziyaret edilir, tavaf yapılır, Safâ ile Merve arasında say yapılır, Arafat'da vakfe yapılır, Mina'da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

HAC ÇEŞİTLERİ NELER?

Hacca icra şekline göre farklı isimler verilmiştir. Temettü haccı, hac ve umrenin ayrı ayrı ihramla yapılmasıdır. Umre yapılmayan hacca ifrad haccı, umre ile haccın aynı ihramda yapılmasına ise kıran haccı denilmektedir.

HAC NE ZAMAN YAPILIR?

İslam dünyasının hac günü Kurban Bayramı'na denk gelen 10 Zilhicce'dir. Hacı olmayı arzu edenler Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce Mekke'ye gider. Kurban Bayramı'nın öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat'a gidilir ve orada kalınır.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kurası için ön başvuru tarihi 11 Ekim tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Vatandaşlar tarafından gelen yoğun talep üzerine 2024 Yılı ?Hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Hac ön kayıt işlemleri, 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ön kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından Hac kurasının çekilmesi planlanıyor.