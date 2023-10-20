2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek ve hac kura tarihleri belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Hac kurası ve başvuruları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle Hac kuraları ve başvuruları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Hac başvuru tarihleri ve hac kurası ne zaman çekileceği merakla araştırılıyor. 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek ve hac kura tarihleri belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldı. 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." dedi.

HAC KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıklamaya göre, hac kuraları bu yıl içinde ekim veya kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

Hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecektir.