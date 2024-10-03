2024 Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı kira zammı belli oldu mu, yüzde kaç?

Ekim 2024 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim 2024 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri ile netleşecek. Ekim ayı kira zammı belli oldu mu, yüzde kaç? Bu tarihte açıklanacak Eylül ayı enflasyon oranı, kiracılar ve ev sahipleri için uygulanacak zam oranını belirleyecek. Yüzde 25'lik kira artış sınırının Temmuz ayında sona ermesinin ardından, özellikle iş yeri ve konut kiralarında enflasyon bazlı artış oranı yeniden gündeme geldi. 2024 Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

2024 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

KİRA ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı. Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

2024 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI ÖRNEĞİ