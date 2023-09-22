Emekli maaş zammı ne zaman olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı hakkında açıklamaları gündeme geliyor. Emekli maaşı ne zaman zamlanacak ve 2024 emekli maaş zammı ne zaman belli olacağı araştırılıyor. Peki, 2024 Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak ? Erdoğan emekli zammı açıklaması!

2024 Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak ve Erdoğan emekli zammı açıklaması merak ediliyor. Emekli maaşları ne zaman zamlanacağı ve 2024 emekli maaşı ne kadar olacağı gündeme geliyor. ABD ziyaretinde Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zamla ilgili konuştu. 2024 Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Zamlı emekli maaş ne kadar? Erdoğan emekli zammı açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

New York'taki Türkevi'nde emekli maaşlarıyla ilgili gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor." dedi. BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE KADAR?

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

Bununla birlikte, Enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Toplamda 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek.