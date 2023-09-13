Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı - 2024 EKPSS'ye katılacak olan birçok kişi, sınavın hangi tarihte yapılacağını 2024 EKPSS ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, 2024 EKPSS ne zaman? 2024 EKPSS hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

2024 EKPSS ne zaman? Ne zaman sorusu, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS sınavına katılmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı araştırmaları sürüyor. Peki, 2024 EKPSS ne zaman? 2024 EKPSS hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

2024 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek, 2024 EKPSS tarihi ise henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Başvuru işlemlerinin alınmasına yakın bir tarihte yapılacak olan duyuru ile birlikte 2024 EKPSS tarihinin belli olması öngörülmekte. Yapılan en son EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 pazar günü yurt genelinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Buna göre 2024 EKPSS sınavının 24 Nisan tarihine yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi bekleniyor.