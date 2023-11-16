Ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar olduğu, 2024 ehliyet fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor. Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti de artacak. 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak ve ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor. Peki, 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar?

2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar?

2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak ve ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar olacağı gündeme geliyor. Şu an ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber 10 bin lira civarında bir ücret ödüyor. Yeni yılda ehliyet fiyatları merak ediliyor. 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi. Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi. Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

EHLİYET KURSU VE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.