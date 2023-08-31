Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kararını açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Peki, 2024 doktor maaşı ne kadar olacak? 2024 Doktor maaş ve zam oranları nedir?

Memur ve memur emeklisi için 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 oranında zam kararı alındı. Bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesiyle memur maaşları ocakta yüzde 44 oranında artacak. Peki, 2024 doktor maaşı ne kadar olacak? 2024 Doktor maaş ve zam oranları nedir?

2024 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi. Ekonomistler, yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor.Bu rakam Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 44,42 oranında artacak.