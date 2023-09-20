2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav başvuru tarihi!

DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerekli olan bir sınavdır. Sınavın tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 2024 DGS NE ZAMAN? DGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

DGS ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sınav başvuru tarihi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ÖSYM akademik takvim araştırılıyor. Peki, 2024 DGS NE ZAMAN? DGS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.