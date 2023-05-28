2024'de hangi seçim var, ne zaman, hangi ay, hangi gün? Önümüzdeki seçimler belediye seçimleri mi? 2024 yılında ne seçimi var, belediye mi?

2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler 2024 seçimlerine çevrildi. Vatandaşlar konu hakkında, 2024'de hangi seçim var? Önümüzdeki seçimler belediye seçimleri mi? 2024 yılında ne seçimi var, belediye mi? araştırması yapıyor. Peki, 2024 yılındaki seçimlerin ismi ne? 2024 senesinde yerel seçimler mi var? İşte bilgiler...

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar bir sonraki seçimin ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, 2024'de hangi seçim var? Önümüzdeki seçimler belediye seçimleri mi? 2024 yılında ne seçimi var, belediye mi? İşte ayrıntılar...

2024'DE HANGİ SEÇİMLER OLACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ AYDA YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri (Belediye seçimleri) 31Mart Pazar 2024 tarihinde yapılacak.