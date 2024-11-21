2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi?

2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Detaylar haberimizdedir…

2024-BKUBTS SINAVI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınav 24 Kasım 2024 tarihinde saat 10:15'de gerçekleşecek.

2024-BKUBTS SINAV BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir. Sınav günü, giriş belgelerinin adayların yanında olması zorunludur.

BKUBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA (LİNK)