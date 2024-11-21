2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi?
2024-BKUBTS sınavı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınav giriş yerleri açıklandı mı ve sınav belgesini nereden alabilirim soruları gündeme geliyor. Peki, BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi?
2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Detaylar haberimizdedir…
2024-BKUBTS SINAVI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınav 24 Kasım 2024 tarihinde saat 10:15'de gerçekleşecek.
2024-BKUBTS SINAV BELGESİ YAYINLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir. Sınav günü, giriş belgelerinin adayların yanında olması zorunludur.