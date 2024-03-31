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2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bilecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

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31 Mart 2024 Bilecik Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bilecik'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mustafa Yaman, CHP'den Melek Mızrak Subaşı yarıştı. Peki, Bilecik'te hangi parti, kim önde? Bilecik'te AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BİLECİK YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bilecik'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Yaman, CHP'den Melek Mızrak Subaşı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bilecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BİLECİK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bilecik Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Mustafa Yaman, CHP'den Melek Mızrak Subaşı kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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