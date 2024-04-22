Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alımı süreci, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırıp bekçi alımı başvuru tarihlerini merak ediyorlar. 2024 bekçi alımı süreci hakkında son durum ise büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımıyla ilgili yeni bir duyuru henüz yayımlanmadı. Ancak, konuyla ilgili bilgi paylaşıldığında, haberimizde detaylarıyla yer alacak ve bekleyen adayların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,