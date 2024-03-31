2024 BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Balıkesir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Balıkesir'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Yücel Yılmaz, CHP'den Ahmet Akın ve İYİ Parti'den Turhan Çömez yarıştı. Peki, Balıkesir'de hangi parti, kim önde? Balıkesir'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BALIKESİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yücel Yılmaz, CHP'den Ahmet Akın ve İYİ Parti'den Turhan Çömez ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BALIKESİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz, CHP'nin adayı Ahmet Akın ve İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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