2024 AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Aydın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Aydın Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Aydın'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mustafa Savaş, CHP'den Mansur Yavaş ve İYİ Parti'den Özer Kayalı yarıştı. Peki, Aydın'da hangi parti, kim önde? Aydın'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

AYDIN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Savaş, CHP'den Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti'den Özer Kayalı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE AYDIN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş, CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti'nin adayı Özer Kayalı kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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