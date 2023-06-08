2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası nerede olacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede yapılacak? soruları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında merak edilenler...

2024 Avrupa Şampiyonası nerede olacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede yapılacak? soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında merak edilenler arama motorlarında 2024 Avrupa Şampiyonası nerede olacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede yapılacak? soruları ile araştırılıyor.

2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI NEREDE OLACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen federasyonların bu niyetlerini resmî olarak açıklamaları gereken 3 Mart 2017'den beş gün sonra UEFA, yalnızca Almanya ve Türkiye'nin turnuvayı düzenlemeye ilişkin niyetlerini sunduğunu duyurdu. Ev sahibi ülke 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde seçildi.

UEFA İcra Komitesi, ev sahibini belirlemek için yalnızca basit çoğunlukla ve gizli bir oylamayla oy verdi. Beraberlik durumunda UEFA Başkanı oy kullanarak kazananı belirleyecekti. İcra Komitesinin yirmi üyesinden ikisinin oy kullanma hakkına sahip olmaması ve bir üyenin gelmemesi nedeniyle toplam on yedi üyenin oy kullanma hakkı vardı.