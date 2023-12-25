Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Henüz bir rakamın telaffuz edilmemesinin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2024 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından 18 Aralık günü ikinci kez toplandı. Asgari ücretin yeni yıldan önceki hafta

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.