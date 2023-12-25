Asgari ücret zammında kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücretin de gündemde olması bekleniyor. Peki, 2024 ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Asgari ücret zammı için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi. Normalde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle çarşamba günü yapılacağı konuşuluyor. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan'ı milyonların maaş zammını açıklaması bekleniyor.