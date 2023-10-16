2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu konuda merak edilenler ve tahminler gündemde. Yeni asgari ücretin ne zaman belirleneceği ise çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek? İşte detaylar...

2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek?

2024 yılı asgari ücret oranı ne kadar olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Atalay, yeni asgari ücretin belirleneceği toplantının tarihini vatandaşlarla paylaştı. Asgari ücret kaç TL olacak merak konusu oldu. Peki, 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl yaklaşırken, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Her iki grubunda maaş artışlarında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem OVP'deki enflasyon hedefi hem de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yüzde 38-40 arası bir zammı işaret ederken, refah payının eklenerek bu oranın yüzde 50'ye çıkarılması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını ve Kasım ayının 20'sinden sonra komisyon kurulacağını belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar" dedi.