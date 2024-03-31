2024 ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Antalya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Antalya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Muhittin Böcek ve İYİ Parti'den Nesrin Ünal yarıştı. Peki, Antalya'da hangi parti, kim önde? Antalya'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ANTALYA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Muhittin Böcek ve İYİ Parti'den Nesrin Ünal ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ANTALYA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Muhittin Böcek ve İYİ Parti'nin adayı Nesrin Ünal kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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