2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte taraftarlar şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni sezonunu merakla beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun lig maç takvimini açıkladı ve heyecan dolu rekabet resmen başladı. 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? Taraftarlar, ZTK'nın ilk maçlarının tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlayacağı tarih henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmadı.

Taraftarlar, yeni sezon takvimi için TFF'den gelecek duyuruyu bekliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası, 17 Eylül'de oynanan ön eleme maçlarıyla başlamıştı. Tur maçlarının ardından, son 16 turu 6-8 Şubat'ta, çeyrek final karşılaşmaları 27-29 Şubat'ta, yarı final maçları ise 23 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında oynanmıştı. Final mücadelesi ise 23 Mayıs'ta gerçekleşmişti.