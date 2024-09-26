Üye Girişi
Haberler

2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?

2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Basketbol severler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?

Kadınla Basketbol Lig'inin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Bursa'nın temsilcisi Danilo's Pizza'yı ağırlayacak. Bu heyecan verici mücadele, sporseverler tarafından ücretsiz olarak Kadir Has Spor Salonu'nda izlenebilecek.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?

KADINLAR BASKETBOL LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo's Pizza karşılaşması 29 Eylül Pazar günü Kadir Has Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Basketbol Süper Ligi Soğuk Haber Basketbol Spor

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

Kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });