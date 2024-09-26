2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?

Kadınla Basketbol Lig'inin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Bursa'nın temsilcisi Danilo's Pizza'yı ağırlayacak. Bu heyecan verici mücadele, sporseverler tarafından ücretsiz olarak Kadir Has Spor Salonu'nda izlenebilecek.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

KADINLAR BASKETBOL LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo's Pizza karşılaşması 29 Eylül Pazar günü Kadir Has Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.