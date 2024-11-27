2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi!

2024/2 memur atamaları nasıl yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilmektedir. Atama işlemleri, adayların KPSS puanlarına ve ÖSYM'nin tercih kılavuzunda belirlediği şartlara göre gerçekleştirilecektir. 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

KPSS MERKEZİ ATAMALAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

KPSS-2024/2 kapsamında, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayımlanmış değil. Adaylar, merkezi atama başvurularını kılavuz yayınlandıktan sonra belirtilen kriterler ve detaylar doğrultusunda yapabilecekler. Kılavuzda, atama yapılacak kamu kurumları ile kontenjanlara ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmesi öngörülüyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI (LİNK)