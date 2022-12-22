Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ise merakla bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarında 2023 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? sorularına yanıt arıyor.

Asgari ücret toplantısı bitti mi, açıklama ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3. Asgari ücret toplantısı kararları ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısı merakla beklenirken arama motorlarında 22023 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? soruları aratılıyor.

2023 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

20 Aralık günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı. Zamlı asgari ücretin tahmini olarak Şubat ayında yatacak.