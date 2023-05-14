2023 YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI! Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışında kullanılan oylar açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Yurt dışında kullanılan oylar merak konusu oldu. Peki, Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışında kullanılan oylar açıklandı mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından yurt dışı seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışında kullanılan oylar açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

2023 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

2023 AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI!

Saat 20.30 itibarıyla sandıkların yüzde 52.57'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde: