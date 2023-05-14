2023 YSK SEÇİM VERİLERİ! YSK Seçim sonuçları nedir? YSK seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. YSK seçim sonuçları merak konusu oldu. Peki, YSK seçim sonuçları nedir? İşte, YSK seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 YSK seçim verileri merak konusu oldu. Peki, YSK seçim sonuçları açıkladı mı? YSK seçim sonuçları nedir? İşte, 2023 YSK seçim sonuçları!

SEÇİM İKİNCİ TUR NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

İŞTE TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Saat 20.50 itibarıyla sandıkların yüzde 57.88'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde: