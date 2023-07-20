Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak. Merak edilenler arasında ise 2023 YKS'ye kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi katıldı? soruları yer aldı.

2023 Yks'ye kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi katıldı? merak ediliyor. Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki, 2023 YKS'ye kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi girdi? YKS sınavına kaç kişi katıldı?

2023 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavına katılan kişi sayısı henüz resmi rakamlar ile açıklanmadı. Resmi rakamların belirlenmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

TERCİHLE 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.