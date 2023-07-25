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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? ÖSYM 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır 2023? YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?

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YKS tercihleri için geri sayım başladı. 20 Temmuz'da açıklanan üniversite sınavı sonuçlarının ardından sıra YKS tercih sürecine geldi. Adayların ise en çok merak ettiği konuların başında YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? Geliyor. Peki, 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır 2023? YKS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlar YKS tercih kılavuzu bilgileri ışığında gerçekleştirilecek tercih sürecini beklemeye başladı. Peki, 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır 2023? YKS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? ÖSYM 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır 2023? YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinden açıldığı duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise"http://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı. Adaylar bu kılavuzu baz alarak tercih yapabilecekler.

2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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