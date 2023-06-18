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2023 YKS soruları ve cevapları! YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 ÖSYM YKS cevap anahtarı!

2023 YKS soruları ve cevapları! YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 ÖSYM YKS cevap anahtarı!

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YKS cevap anahtarı araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce üniversite adayının ter döktüğü YKS'nin tüm oturumları sona erdi. Peki, YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, YKS soru ve cevapları!

Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldıSon Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Sınava giren adaylar tarafından YKS soru ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Üniversite sınavının soru cevap kitapçığı merak konusu oldu. Peki, YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, YKS cevap anahtarı!

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI!

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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