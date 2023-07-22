2023 YKS sonuçları nereden bakılır? Sorusu, sonuçların açıklanması ile merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023- Yks sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Peki, 2023 YKS sonuçları nereden bakılır? 2023 YKS sonuç sorgulama! YKS sonuçları nereden öğrenilir?

2023 YKS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023-YKS'nin sonuçları açıklandı. Başkan Bayram Ali Ersoy, adayların sınav sonuçlarına erişebileceklerini duyurdu. Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI