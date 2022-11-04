Milyonlarca üniversite adayı, üniversite kayıtlarının geride kalmasının ardından önümüzdeki yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milyonlarca öğrenci ve mezunun hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmesi için katılması gereken sınav olan YKS bun yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki 2023 YKS ne zaman yapılacak, sınava kimler girebilir? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi olan YSK'nin 2023 yılında hangi ay ve gün yapılacağı, üniversite adayları ve veliler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan üniversitelere giriş yolu olan YSK'nin hangi tarihte yapılacağı ve başvuru şartlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) 2023 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2022 yılında YKS 18-19 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2023 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ÖSYM'den resmi açıklama geldiğinde gerekli bilgilerle haberimiz güncellenecektir.

2023 YKS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.